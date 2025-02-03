Даже если двое родителей работают. Какой будет соцпомощь для малообеспеченной семьи из 5 человек

Социальная помощь предоставляется даже тем малообеспеченным семьям, где есть оба трудоспособных родителя

Для малообеспеченных семей в Украине предусмотрена социальная помощь на проживание. Ее сумма колеблется от совокупного дохода всей семьи и от количества детей и взрослых.

Сколько сможет получить семья с двумя трудоспособными родителями и тремя детьми до 6 лет, выяснил "Телеграф". Для этого был использован калькулятор на сайте "Пятачок".

Так, если в семье есть двое трудоспособных родителей, три ребенка в возрасте до 6 лет, а совокупный доход всех членов семьи составляет 41184 гривны, то есть две средние заработные платы родителей, согласно данным Государственной службы статистики Украины, то им выплатят 7918,65 гривны помощи.

Стоит заметить, что эта сумма была вычислена только на основе зарплаты отца и матери, без учета других выплат.

Однако во время самостоятельного высчитывания размера помощи, лицо может допустить ошибку, когда подсчитывало совокупный доход семьи. Поэтому такой размер помощи является приблизительным и может отличаться от того, который будет начислен органами социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую сумму рассчитывает семья из 5 человек, где работает только отец.