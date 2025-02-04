Малообеспеченная семья, где двое родителей работают и есть студент, также может получить соцпомощь

Чтобы вычислить сумму такой помощи, в специальный калькулятор необходимо внести определенные личные данные

Украиной выплачивается денежная помощь для малообеспеченных семей. Ее сумма колеблется от совокупного дохода всей семьи, от количества детей и взрослых, которые являются трудоспособными и наоборот.

Какой предполагается сумма социальной выплаты для малообеспеченной семьи, совокупный доход которой составляет 16 тысяч гривен и один из ее членов является школьником или студентом, разбирался "Телеграф". Для этого был использован калькулятор на сайте "Пятачок".

Сколько получит семья, где работают родители и ребенок в возрасте от 18 до 23 лет, который учится

Если в малообеспеченной семье есть двое трудоспособных родителей, один ребенок в возрасте от 18 до 23 лет, который учится, нет пенсионеров или лиц с инвалидностью и совокупный доход всех членов домохозяйства составляет 16 000 гривен, то есть две минимальные заработные платы, согласно данным Государственной службы статистики Украины, то сумма помощи составит 5357,53 гривны.

Стоит заметить, что размеры выплаты в калькуляторе и той, которую начислят органы социальной защиты населения, могут быть разными. Это объясняется тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер помощи, могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев в сложной жизненной ситуации может получить единовременную денежную помощь.