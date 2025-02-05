Сумма будет мизерной? Сколько соцпомощи получит семья, где есть ребенок школьного возраста

При внесении данных в калькулятор стоит быть внимательным с вычислением совокупного дохода членов домохозяйства

Украинские семьи, которые малообеспеченные, имеют право на выплату социальной помощи от государства. Она высчитывается на основе количества человек в семье и совокупного ее дохода за 6 месяцев.

На какую выплату рассчитывает семья, где есть одно нетрудоспособное и одно трудоспособное лицо, а также школьник, вычислил "Телеграф". Для этого был использован специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Если в 2025 году семья, где есть одно трудоспособное лицо, которое ежемесячно получает минимальную заработную плату в 8 тысяч гривен, одно нетрудоспособное лицо и ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, а совокупный доход семьи за полгода составляет 48 000 гривен, то они рассчитывают на помощь в 812 гривен.

Совокупный доход семьи был вычислен только на основе заработной платы в 8 тысяч гривен трудоспособного лица, без учета других выплат.

Однако эта сумма приблизительна и может отличаться от той, что назначит орган социальной защиты населения. Это объясняется тем, что лицо, решившее самостоятельно высчитать размер помощи, могло допустить ошибку при исчислении совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет соцпомощь для семьи из 5 человек, где трудоспособен только отец.