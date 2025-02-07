В семье есть двое студентов. Какую помощь получит одинокая мать

Выплата одинокой матери назначается на основе прожиточного минимума и среднемесячного дохода

Для одиноких матерей в Украине начисляется социальная помощь. Она должна осуществляться, пока ребенку не исполнится 18 лет, а в определенных ситуациях — 23 года.

Сумма выплаты зависит не только от количества детей в семье и их возраста, но и среднемесячного дохода и прожиточного минимума. Поэтому каким будет размер пособия для семьи, где есть двое студентов и одна мать, разобрался "Телеграф", использовав специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Так, если семья состоит из одинокой матери и двух детей в возрасте от 18 до 23 лет (студенты), а совокупный доход семьи за полгода составляет, например, 36 000 гривен, то есть по 6 тысяч гривен ежемесячно, то женщина будет получать по 2056 гривен помощи.

Такая сумма была вычислена только на основе ежемесячной заработной платы украинки.

На сайте также объясняют, что такая денежная помощь назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда начисление будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет выплата одинокой маме, которая получает минимальную зарплату и имеет 3 ребенка дошкольного возраста.