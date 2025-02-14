Зарплата не более 5 тыс грн. На какую пенсию претендуют 60-летние женщина и мужчина в 2025

Чтобы высчитать выплату, необходимо внести данные о возрасте, зарплате и страховом стаже

Размер пенсии в Украине, в основном, можно увеличить с помощью заработной платы, которую лицо получало до наступления пенсионного возраста. Если она была ниже минимальной, то тогда и пенсия будет мизерной.

Чтобы посчитать, какой ожидается выплата в 2025 году для 60-летних мужчины и женщины, заработная плата которых не более 5 тысяч гривен, "Телеграф" использовал специальный пенсионный калькулятор.

Представим, что в феврале 2025 года 60-летний мужчина решил выйти на пенсию. Его зарплата составляет всего 5 тысяч гривен, а страхового стажа у него достаточно — 35 лет. Если внести все эти данные в калькулятор и отметить, что оформление пенсии будет происходить на общих условиях, без льготных категорий населения, то сумма выплаты составит 1917 гривен.

Женщина в том же возрасте, при такой же зарплате и количестве страхового стажа, в феврале получит 2006 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в марте проведут плановую индексацию пенсионных начислений. Был озвучен предварительный размер коэффициента повышения выплаты, однако окончательный показатель должен быть установлен Министерством социальной политики в течение февраля.