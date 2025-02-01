Украинский архиолигарх и сахарный магнат Никола Терещенко: как глава промышленной империи стал непревзойденным благотворителем

Магнат 80% (!) своей прибыли направлял на благотворительность, причем старался это не афишировать

Всю долгую жизнь этот человек неизменно придерживался девиза: "Стремлением к общественным пользам". Никола (Николай) Артемьевич Терещенко скончался 19 января (1 февраля) 1903 года на 84-м году жизни в кругу большой семьи в Киеве. Грандиозная церемония прощания с почетным гражданином тогда столицы Юго-Западного края империи Романовых продолжалась два дня, причем и в Киеве, и в Глухове – в городе на Слобожанщине, в котором более 20 лет он был во главе местного самоуправления. В этом городе, в Трех-Анастасиевском соборе Никола Терещенко и был похоронен — в семейном склепе.

Отец Николы Терещенко, патриарх семьи Артемий Яковлевич родился в семье потомков украинских казаков в большом поселке Локоть (современная Брянщина в РФ) на границе украинской Слобожанщины в 1794 году. Работал усердно, оказался способным работником в магазине купца в Глухове – многолетней столице Гетманщины в XVIII веке. Впоследствии открыл свое дело, достиг немалых успехов в торговле солью, отправляя чумаков на юг – в Таврию и Крым.

Артемий Терещенко – отец Николы Терещенко

Именно Никола – его первенец – стал главным помощником отца. После отмены крепостного права в 1861 году Артемий Терещенко начал покупать и арендовать помещичьи земли, строил новые заводы и занимался модернизацией старых на землях, где выращивалась сахарная свекла (в основном в Украине). Старший сын параллельно занимался не только чумачестом, но и скупал зерно, строя большие зернохранилища вблизи железных дорог; также он выкупал спиртовые и суконные заводы, обанкротившиеся из-за плохого управления. Как и отец, он добросовестно выполнял все договорные обязательства и имел абсолютно безупречную репутацию. Он едва ли не первым в империи Романовых наладил кредитование в работе с поставщиками.

Патриарх семьи вел широкую благотворительную деятельность, построив в Глухове мужскую и женскую гимназии, банк, учительский институт, ремесленное училище, бесплатную больницу; восстановил самый большой храм города – Трех-Анастасиевскую церковь. Ближайшие родственники продолжили его дело не только в родном Глухове, но и в Киеве и во многих городах и поселках Украины, где находились предприятия Терещенко.

Троицкий собор в Глухове. Фото 1910-х годов

В 1872 году стараниями сына Николы Артемий Терещенко наконец-то стал купцом первой гильдии (за два года до этого он получил наследственное дворянство со всем потомством по мужской линии), за особые заслуги и благотворительную деятельность. Семья сначала переехала в Москву, а затем, уже в 1875 году, в Киев. Именно в современной столице Украины, в крае, где находились крупнейшие и самые продуктивные сахарные заводы, было основано "Товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко". Братья – Никола, Федор и Семен – фактически согласно последнему приказу седовласого отца начали вести дело вместе. Однако каждый из них имел право оставить довольно значительную часть активов, которыми распоряжался самостоятельно.

Герб семьи Терещенко был выполнен в желто-синем цвете. На нем был изображен сноп украинской пшеницы; всю конструкцию держат два льва.

Герб семьи Терещенко

Праправнук Николы Терещенко, французский предприниматель Мишель Терещенко, который вернулся на родину предков и даже в 2015—2020 годах был городским головой Глухова, в своей книге "Первый олигарх" пишет: "Многие российские дворяне были удивлены сочетанием цветов, которые выбрала семья Терещенко для этого герба. Даже девиз "Стремлением к общественным пользам" воспринимался в то время как необыкновенно прогрессивный, а вот цвета герба представлялись и вовсе революционными. Впервые официальный герб был полностью выполнен в желтых и синих тонах, то есть в цветах, символизирующих Украину". В 1873 году умирает Артемий Терещенко.

Интересно, что Никола Терещенко 80% (!) всей своей прибыли направлял на благотворительные дела. И всегда старался не афишировать свои действия.

Никола Терещенко. Фото конца XIX века

""Выдающимися благотворителями для Киева была семья Терещенко и глава ее — Никола Артемьевич Терещенко. Жертвуя весьма крупные суммы для своего родного города Глухова, Никола Артемьевич и члены его семьи не забывали и Киев. Я не стану перечислять те учреждения, на которые Н. А. жертвовал значительные суммы, потому что это заняло бы слишком много места, а укажу только на благотворительные и просветительские учреждения, которые созданы в Киеве исключительно за счет Н. А. Среди них родильный приют, бесплатная больница цесаревича Николая для чернорабочих, ночлежный приют, городское смешанное училище, мужская 3-классная торговая школа. Если к этому добавить женскую торговую школу имени П. Г. Терещенко, ночлежный приют с бесплатными квартирами для вдов с детьми имени Ф. Г. Терещенко и, наконец, те крупные пожертвования, которые сделали сыновья Н. А. Александром и Иваном Николовичами, то станет ясным, какое громадное значение имеет для Киева семья Терещенко", – писал киевский журналист и краевед Сергей Ярон в фундаментальной книге-альбоме "Киев в 80-е годы. Воспоминания старожила" (издательство "Варто", 2017 г.; стр. 277).

Также Никола Терещенко финансировал строительство и реставрацию многих киевских православных храмов, таких как знаменитый Владимирский собор, Никольская, Покровская церкви, церковь Святого Георгия… Он не забывал и о городе своей юности Глухове, где на деньги общего фонда семьи Терещенко была построена женская гимназия, а также бесплатная больница святой Ефросинии.

Открытие памятника Николе Терещенко в Глухове. 23 августа 1909 года

Об уникальной роли предпринимателя и мецената Николая Терещенко в развитии Киева писал Сергей Ярон: "Нет ни одного благотворительного и просветительного учреждения, которому Н. А. не оказывал бы помощи в большем или меньшем размере. "Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит", говорит пословица, в Киеве эту пословицу несколько изменили, а именно: "Хорошо тому жить, кому дедушка ворожит", и этим дедушкой считался Н. А. Терещенко" (стр. 285).

Может, поэтому, из-за широкой меценатской поддержки представителей семьи, на фамильном гербе Терещенко появился девиз: "Стремлением к общественным пользам". И кстати, Киев до 1917 года был городом, где меценатская поддержка общественной жизни считалась самой большой во всей империи; ни в одном крупном городе государства благотворительность не достигла таких высот и впечатляющих результатов. Вспомним только таких столпов меценатства в Киеве: Лазарь и Лев Бродские, Семен Могилевцев, Павел Демидов (князь Сан-Донато), Алексей Якубенко, Павел Потоцкий…

Инициатива киевских предпринимателей и меценатов подарила нашему городу уникальный вуз с уже почти 130-летней историей. Решение об основании знаменитого Киевского политехнического института было принято 25 ноября 1896 года. Общая стоимость строительства и установки оборудования составляла 2,65 млн золотых рублей. Из этой суммы добровольные пожертвования составляли более одного миллиона. И главными меценатами стали: Киевская городская дума – 300 тысяч рублей, Никола Терещенко с сыновьями – 150 тысяч, еще один сахарный магнат Лазарь Бродский – 100 тысяч, купец, глава Биржевого комитета Николай Хряков – 75 тысяч.

Главный корпус Киевского политехнического института, построенный в 1896 году. Фото автора

Среди меценатских инициатив Николая Терещенко отметим следующие: на его средства основана 5-я мужская гимназия (в этом доме размещен Национальный транспортный университет); в бывшей двухэтажной усадьбе Николы Терещенко на бульваре Шевченко (бывший Бибиковский), 12 с 1949 года работает Национальный музей Т. Г. Шевченко. На Музей древностей и искусств (предтеча Национального художественного музея и Национального музея истории Украины), на строительство которого к 1904 году было заложено 249 тысяч рублей, семья Терещенко потратила 108 тысяч!

Бывший дом Н. А. Терещенко в Киеве. Теперь – Музей Т. Г. Шевченко. Бульвар Тараса Шевченко, 12. Фото автора

В 1899 году, когда Николе Терещенко исполнилось уже 80 лет, он пожертвовал 100 тысяч рублей в 4,5% облигациях Киевского городского кредитного общества на обустройство и оборудование приходского училища на 300 учеников с двумя отделениями – мужским и женским. В дальнейшем Никола Артемьевич взял на себя содержание классов и музея училища, потратив 50 тысяч рублей в залоговых листах Киевского земельного банка в тех самых 4,5%. После смерти Николы Терещенко в 1903 году его благотворительное дело продолжил один из сыновей – Александр и внук Михаил. В общей сложности Терещенко потратили на выкуп усадьбы Ждановского и строительство училища до 1906 года, когда состоялось открытие, 425 тысяч рублей. К сожалению, сейчас это очень заброшенное здание, в котором с 1965 года размещается Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, более известный последним сексуальным скандалом.

Дом городского приходского училища в Киеве. Сейчас – Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Улица Ярославов Вал, 40. Фото автора

Интересно, что в этом, тогда еще новом доме в 1917—1919 годах находилась Украинская государственная академия искусств; ее первым ректором был выдающийся украинский художник, архитектор, график Василий Кричевский.

Никола Терещенко стал одним из самых продвинутых предпринимателей, на заводах и фабриках которого использовались последние достижения технологической революции. Он модернизировал выкупленные у обанкротившихся помещиков земли и устраивал на них суперсовременные предприятия. В семейном бизнесе он отвечал за огромный регион на Левобережной Украине: современные Сумщина с центром в Глухове, Черниговщина, Харьковщина и юго-западная Курщина (украиноязычный регион, сейчас РФ), а также в части Правобережной Украины (западная Волынь и северная Киевщина).

В 1899 году киевляне чествовали Николу Терещенко по случаю его 80-летия. Улицу Алексеевскую переименовали в Терещенковскую (на этой улице жили представители семьи Терещенко и их родственники Ханенко). Уже в 1992 году в независимой Украине этой киевской улице вернули это название. А в детской больнице "Охматдет", на территории Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии в 2009 году установлен памятник почетному гражданину Киева и непревзойденному благотворителю работы столичного скульптора Александра Михайлицкого.

Памятник Николе Терещенко на территории Киевской больницы "Охматдет" (до октября 1917 года — больница для чернорабочих, построенная стараниями Н. А. Терещенко). Открыт в 2009 году. Скульптор – Александр Михайлицкий. Фото автора

Наследие, которое оставил Никола Артемевич Терещенко, и сегодня продолжает служить украинскому обществу.