Малообеспеченная семья без детей также может получить помощь, но есть одно условие

Сумма будет маленькой

Государством предусмотрена выплата социальной помощи для малообеспеченных семей. Она может начисляться и для домохозяйств, где нет детей.

Размер выплаты колеблется в зависимости от доходов членов семьи, количества детей, если они есть, а также трудоспособных и нетрудоспособных лиц. Начисление такой выплаты предусмотрено законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Например, если в семье есть два трудоспособных лица, нет детей, а также нетрудоспособных пенсионеров или лиц с инвалидностью, а их совокупный доход за шесть месяцев составляет 0 гривен, то им будут выплачивать 3633,60 гривны помощи

Однако сумма, вычисленная в калькуляторе, может отличаться от той, что назначит орган социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер помощи, могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько соцпомощи получит семья, где есть ребенок школьного возраста.