До 22 гривен. Где купить макароны по самой низкой цене

Украинцы могут сэкономить до 11 гривен

Почти ни одна продуктовая корзина не обходится без бакалеи, в том числе макаронных выборов. Местами ценники на них достигают почти 40 гривен.

"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены в украинских магазинах и где можно сэкономить на покупках. Некоторые сети предлагают акционные товары.

Где дешевле купить макароны в украинских магазинах

Самая низкая цена на макароны 400 граммов есть в "Maudau", а именно "Pasta Lenka Пера" за 22 гривны, а также "La Pasta перо" — за 28 гривен (по акции).

Кроме того, 400 граммов макарон "Pasta di Casa" можно купить и в "АТБ", но гораздо дороже — за 34,30 гривны.

Если нужен 1 килограмм макарон, то по самой низкой цене его можно купить в "Metro" — за 27,90 гривны.

Более дорогое предложение есть в "Сільпо" от "Повна Чаша" — за 30,79 гривны.

Между тем в "Novus" стоимость одного кило макарон от "Marka Promo" составляет 31,29 гривны, а в "Фора" есть товар, который на 1,61 гривны дороже предыдущего — 32,90 гривны. На макароны в последнем магазине сейчас действует акция.

В последнем магазине, а именно "Auchan" цена на макароны достигла 38,90 гривны.

Итак, дешевле всего приобрести 400 граммов макарон можно в "Maudau", потратив 22 гривны, а 1 килограмм в "Metro" — 27,90 гривны.

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