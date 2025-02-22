Готовитесь к выходу на пенсию? Сколько стажа нужно иметь в 2025 году

Требования к страховому стажу в 2025 году изменились

С 1 января 2025 года в Украине выросло количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы получить пенсионные выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет зафиксированного и подтвержденного стажа. Пенсионерам в этом году повезло, уже через 3 года, в 2028 году, для выхода на пенсию в 60 лет потребуют уже 35 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году?

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году пенсия по возрасту будет назначаться по следующим условиям:

60 лет – если лицо имеет от 32 лет стажа ;

– если лицо имеет ; 63 года – при наличии от 22 до 32 лет стажа ;

– при наличии ; 65 лет – для лиц со страховым стажем от 15 до 22 лет.

Если человек до 65 лет не набрал минимальные 15 лет стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. Вместо этого можно получить государственную социальную помощь, размер которой в 2024 году составляет 2361 грн. Если количество стажа набирается до достижения возрастного предела (после 60 лет) можно обратиться за пенсией и в 61 или 62 года.

Как исчисляется страховой стаж?

После 1 января 2004 — стаж считается на основе данных персонифицированного учета в Пенсионном фонде Украины. Все взносы, уплачиваемые работодателем или самим лицом (для ФЛП, самозанятых), фиксируются в электронном реестре. До 1 января 2004 года стаж подтверждается записями в трудовой книжке, справками с мест работы, документами из архива.

Какие периоды относят к страховому стажу?

Официальное трудоустройство с оплатой ЕСВ.

Военная служба.

Период получения пособия по безработице (если производились соответствующие взносы).

Декретный отпуск (зачисляется на средства государственных взносов).

Уход за ребенком в возрасте до 3 лет или за человеком с инвалидностью первой группы.

Добровольное участие в системе пенсионного страхования (для ФЛП, самозанятых лиц).

Если трудовая книжка была оцифрована, пенсия может назначаться автоматически. В противном случае необходимо подавать заявление и дополнительные документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что годы обучения могут отнести к страховому стажу, если оно пришлось на период до 2004 года. Если стажа не хватает – его можно докупить.