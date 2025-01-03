Пенсия в 2025: каких изменений ждать украинцам

В этом году увеличится норма стажа для выхода на пенсию, размер выплат, превышающий максимальный, урежут, будут списывать средства с карт переселенцев и еще некоторые изменения

Пенсионеры в Украине продолжают получать свои выплаты, но если реформы в пенсионной системе вступят в силу, то с 2025 года можно ожидать новых изменений — увеличения страхового стажа, урезания пенсий, списания средств и т.д.

Какие изменения предусмотрены для пенсионеров в 2025 году, объяснил пенсионный эксперт Сергей Коробкин в издании "На пенсии". Он назвал четыре основных нововведений.

Что произойдет в 2025 году:

Увеличение стажа для ухода на пенсию по возрасту в 60 лет. Если в 2024 году для этого нужно біло иметь 31 год стажа, то в 2025 понадобится уже 32 года. Такое правило будет действовать для всех украинцев;

Урезание "больших" пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). Они будут временно уменьшены до окончания военного положения;

Списание средств с карточек у некоторых переселенцев, в частности у тех, кто за последний год не потратил эти выплаты на счете в "Ощадбанке" и тех, кто не прошел идентификацию;

Изменение порядка выплаты надбавок за проживание в чернобыльской зоне обязательного или гарантированного добровольного отселения. С 2025 года для таких лиц устанавливается прибавка в 2361 гривну.

Кроме того, в этом году ожидается пенсионная реформа, состоящая из таких частей:

Реформа действующей солидарной пенсионной системы, которая предусматривает введение пенсионных баллов.

Введение накопительной пенсионной системы.

Однако это еще на стадии обсуждения, и если проголосуют за введение дополнительного уровня пенсионного обеспечения, то работать эта система начнет не раньше 2026 года. Коробкин отмечает, что она никак не отразится на нынешних пенсионных выплатах.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто в 2025 году из пенсионеров может остаться без выплаты.