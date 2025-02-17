Годы обучения внесут в страховой стаж. Кто их получит

Некоторые украинцы рассчитывают на дополнительные годы стажа за период безработицы

К страховому стажу украинцев, которые не работали определенный период, могут отнести несколько лет. Это касается тех, кто учился в ВУЗе до 2004 года.

Однако годы обучения в ВУЗе после 2004 года уже не засчитываются. Об этом сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский для "Киев24".

Чтобы отнести годы обучения к страховому стажу, лицу нужно подать копию диплома об образовании.

"Отметим, что до следующего года должны оцифровать все документы, подтверждающие трудовой и страховой стаж работников, и внести в Реестр застрахованных лиц", — комментирует он.

Оцифровкой должен заниматься работодатель. Это касается и ФЛП, который вносит данные своих работников, добавляет Павловский и отмечает, что важно проверять информацию об уплате ЕСВ. Особенно это нужно для тех, кто работал за границей и хочет внести эти годы в трудовую книжку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли украинец, который наработал выше нормы стажа, выйти на пенсию, если ему не исполнилось 60 лет.