Спецпредставитель Трампа предполагает, что это будет фактический раздел Украины на так называемые "зоны контроля"

Специальный представитель президента США Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что западные страны и Россия могут "разделить Украину", подобно тому, как были разделены Германия и Берлин после завершения Второй мировой войны. Россия оставит себе временно оккупированные территории Украины в качестве своей "зоны влияния", в то время как контролируемые украинским правительством территории будут "зоной влияния" Киева, США, Франции и Великобритании.

Об этом пишет британское издание The Times, которое пообщалось с Келлогом. Спецпредставитель Трампа предполагает, что это будет фактический раздел Украины на так называемые "зоны контроля".

"Британские и французские войска могут занять зоны контроля на западе страны как часть "сил успокоения", а российская армия — на оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона", — сказал он.

Келлог также предлагает сделать демилитаризованную зону между украинскими и российскими войсками шириной в 18 миль (около 30 километров). Россия будет контролировать территории, которые она контролирует сейчас, непосредственно Вооруженные силы Украины будут контролировать другую часть Левобережья Украины, а совместные украинско-франко-британские войска – все Правобережье (издание приложило соответствующую карту возможного "разделения"). Келлог отметил, что Украина, мол, достаточно большая страна, чтобы разместить там несколько армий.

"Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что было с Берлином после второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона, зона США", — добавил он.

Тем временем в Кремле прошла встреча российского лидера Путина с представителем Трампа, любителем российской пропаганды Стивом Виткоффом. Несмотря на открыто пророссийскую позицию Виткоффа, почему-то эта встреча считается в Вашингтоне частью усилий по прекращению войны в Украине. Администрация США подтвердила факт переговоров и заявила о намерении использовать свои рычаги влияния на достижение мирной договоренности. Россия же пытается продвигать собственные требования: так, Кремль заявил Виткоффу, что якобы самым быстрым путем миру будет передача России четырех украинских областей.