Церковный праздник 12 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять удачу

Верующие в этот день соблюдают ряд запретов, кроме ограничений Великого постом

В эту субботу, 12 апреля, христиане восточного обряда, согласно новому лианскому церковному календарю, чтят память преподобного исповедника Василия, епископа Парийского. Также продолжается Великий пост 2025 года.

Преподобный Василий жил в Византии. Он был епископом в Парии. Его жизнь пришлась на период иконоборческих гонений, когда императорами запрещалось уважать иконы.

Василий не хотел подчиняться властям и выступал в защиту иконы почитания, за что его преследовали. Также он подвергся пыткам заключения и ссылки. Однако, несмотря на это, оставался верен Богу. За это он получил прозвище и исповедник — то есть тот, кто признает Христа не из-за мученической смерти, а из-за терпения за веру.

Традиции и приметы 12 апреля

Поскольку этот день припадает на период Великого поста, праздник почитается сдержанно. В этот день принято идти на службу и молиться святому Василию о мужестве. Также помогают обездоленным через добрые дела, милостыню и искреннее слово.

Если в этот день жаворонки летают высоко – ждите теплую весну.

Если первые травы проросли – можно готовить огород к посадке.

Если в этот день солнце утром — Вербное воскресенье будет чистым и благословенным.

Фото: freepik

Что нельзя делать 12 апреля

Заниматься пустыми делами и бездельничать — стоит посвятить день размышлениям и молитве.

Браться за важные дела — они не закончатся успешно.

Не стоит много говорить – лучше сосредоточиться на мыслях внутри себя.

И минины 12 апреля

В этот день именины отмечают Василий, Давид, Иоанн, Сергей Марфа, Мария.

Этой весной украинцы будут отмечать многие важные праздники. "Телеграф" подготовил для вас календарь выдающихся событий на апрель 2025 года.