Стаж, которого не хватает до пенсии, можно докупить - сколько стоит год (видео)

Эта "функция" не всем по карману

Если для выхода на пенсию у украинцев не хватает трудового стажа, то дополнительные месяца и даже годы можно докупить. В 2025 году для зачисления одного полноценного месяца стажа нужно заплатить 1760 гривен. При этом "купить" год стажа будет не всем по карману, ведь за него надо будет выложить 21 480 гривен.

Такую возможность имеют все граждане нашей страны, которым исполнилось 16 лет. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко в эфире "Киев24".

Согласно данным правительственного портала, докупить стаж могут лица, проживающие за рубежом и планирующие получать пенсию в Украине. В то же время эта функция доступна гражданам с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить свою будущую выплату.

Так, докупить страховой стаж могут застрахованные и незастрахованные лица старше 16 лет, которые относятся к одной из указанных категорий:

трудоустроенные за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

люди с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии.

По словам Лидии Ткаченко, в 2025 году для зачисления одного полноценного месяца стажа, лицу нужно оплатить минимальный страховой взнос в размере 1760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется в 21 480 гривен.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине будут изменены условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года из-за повышения страхового стажа, необходимого для назначения этих выплат. Продолжительность страхового стажа будет расти с каждым годом, вплоть до 2028.

Таким образом, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. При этом, с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Правила выхода на пенсию с 2025 года

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как самостоятельно украинцу можно рассчитать свою будущую пенсию с помощью онлайн-калькулятора на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.