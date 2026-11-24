Помимо камеры, в карманном телефоне были MP3-плеер и FM-радио

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В 2005 году Sony Ericsson K750i стал первым массовым камерофоном с 2-мегапиксельной камерой, автофокусом и механической шторкой объектива. Для снимка телефон можно было держать горизонтально и нажимать отдельную кнопку спуска, как на цифровом фотоаппарате.

О том, как работала камера Sony Ericsson K750i и чем запомнилась модель, рассказывает "Телеграф". Чтобы начать снимать, не нужно было искать камеру в меню: она запускалась, как только владелец сдвигал шторку.

Как работали автофокус и кнопка спуска

Кнопка спуска на боковой грани имела два положения. При легком нажатии камера наводила резкость, а нажатие до конца делало снимок. Это позволяло сначала сфокусироваться на человеке или предмете, а затем выбрать момент для кадра.

При слабом освещении можно было включить светодиодную подсветку. После съемки шторку закрывали: она прикрывала объектив, пока телефон лежал в кармане или сумке. Спереди это был обычный кнопочный телефон с цифровой клавиатурой и джойстиком, а для съемки его поворачивали боком, чтобы кнопка спуска оказалась под пальцем.

Снимки с камерофона можно было передать через Bluetooth или MMS Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как хранили фотографии и делились ими

Для фотографий и музыки можно было использовать карту памяти Memory Stick PRO Duo. Это позволяло хранить больше кадров, не освобождая место во внутренней памяти для каждого нового снимка. Фотографии просматривали на цветном экране телефона или переносили на компьютер.

Чтобы поделиться снимком с одноклассником или одногруппником, можно было передать файл через Bluetooth, если оба телефона находились рядом. Sony Ericsson K750i также поддерживал MMS: снимок можно было отправить в сообщении на другой телефон, поддерживавший этот формат.

Сколько стоил этот телефон

На старте продаж в 2005 году Sony Ericsson K750i стоил около 500 долларов, или примерно 2560 гривен по тогдашнему среднегодовому курсу. Точная цена в украинских магазинах могла отличаться в зависимости от периода продаж и поставщика.

Почему Sony Ericsson K750i хотели всегда иметь под рукой

Для школьников и студентов привлекательность модели заключалась в том, что отдельный фотоаппарат для повседневных снимков можно было оставить дома. Снять друзей на перемене или сделать групповое фото после занятий можно было тем же телефоном, с которого они звонили и писали SMS.

По дороге на занятия с карты памяти можно было слушать собственные MP3-файлы. Для FM-радио подключали проводную гарнитуру: ее кабель служил антенной.

Школьники и студенты могли снимать друзей телефоном, по которому звонили и писали SMS Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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