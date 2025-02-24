Получили долги по наследству? Исчезают ли они после смерти должника

В состав наследства входят не только имущество и активы, но и долговые обязательства

Банки и другие финансовые учреждения вправе взимать задолженность даже после смерти должника. Однако для этого кредиторы должны соблюдать определенные законодательные сроки.

Как говорят в "Бесплатной правовой помощи", есть два периода, на которые нужно обратить внимание:

полгода с момента получения свидетельства о праве на наследство

полгода с момента, когда кредитор узнал о принятии наследства или свидетельства наследником.

Если время истекло — кредитор не имеет права требовать погашения долга.

Адвокатское объединение "Волк и Партнеры" также отмечает, что нужно правильно определить размер задолженности — ответственность по кредитным обязательствам ограничивается только той суммой, которая была зафиксирована на момент смерти наследодателя. Также наследник должен платить только требования, отвечающие его доле наследства. То есть при кредите в 150 тысяч и наследстве в 50 тысяч, банк или кредитор не может претендовать на сумму более 50 тысяч.

Особое внимание следует уделить возможности страхования кредита. Многие банковские учреждения оформляют страховые договоры, предусматривающие покрытие долга в случае смерти заемщика. В таком случае, прежде чем выплачивать долг, наследникам следует уточнить, был ли кредит застрахован.

Юристы также отмечают, что есть возможность отказаться от наследства и не платить долг. В "Бесплатной юридической помощи" отмечают — для этого пишется соответствующее заявление у нотариуса, в случае претензии кредиторов — им сообщают об отказе от наследства.

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