Могут приехать даже с полицией: за какие долги отключают свет

Когда может быть отключено электроснабжение за долг и как этого избежать?

Выключить электричество могут пользователям, не уплатившим за потребленную электроэнергию, а также если потребитель не допускает представителей энергоснабжающей компании к средствам коммерческого учета (счетчиков). Согласно законодательству, конкретная сумма долга, после которой гарантировано отключение электроснабжения, не установлена — это оставили на усмотрение компаний.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп отмечал, что это могут быть задолженности в 3 тысячи гривен и за два месяца. Следует заметить — после его прогноза тариф значительно вырос. О намерении отключить электроснабжение потребитель должен быть предупрежден не позднее чем за 10 рабочих дней до проведения отключения, говорят в "Прикарпатьеоблэнерго".

Потребитель может проверить документы, а на озорников будут вызывать полицию

Работники облэнерго обязательно должны иметь удостоверение, содержащее такие данные, как ФИО, должность, номер удостоверения, его срок действия и печать. Это позволяет избежать недоразумений и оградить себя от возможных мошенников.

Если работники облэнерго сталкиваются с угрозами или физическим насилием со стороны потребителя или если он препятствует выполнению работ — могут вызвать полицию. В случае подтверждения угрозы или физических повреждений потребитель может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности.

Как возобновить поставки электричества после отключения?

Электроснабжение можно возобновить после оплаты задолженности или расходов на повторное подключение. Также можно подать заявление на реструктуризацию долга. Восстановление электроснабжения происходит в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в деревнях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должникам могут не только отключать услуги. Поставщик может обратиться в суд — в случае решения в его пользу должник оплатит еще и судебные издержки.