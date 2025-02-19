Штраф или даже проблемы с водительскими правами: что будет за долг по уплате алиментов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Должникам грозят санкции вплоть до уголовной ответственности
Неуплата алиментов может обернуться для должника серьезными последствиями. Если задолженность превышает три месяца, исполнитель может взыскать долг не только с зарплаты, но и имущества должника.
Если долг накапливается свыше четырех месяцев, должнику могут временно запретить выезд за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотой. Отметим, что во время действия военного положения часть прав уже ограничена. Также неуплата алиментов влечет ограничение в праве получить субсидию или праве на отсрочку от мобилизации.
"При расчете задолженности учитывается индексация алиментов. Это означает, что реальный размер задолженности может быть значительно больше, чем просто сумма неуплаченных платежей", — отмечает адвокат Галина Николаева.
В случае неуплаты алиментов более года предусмотрен штраф — 20% от суммы долга, за два года — 30%, за три — уже 50%. Эти деньги не уходят в госбюджет.
Важно знать, что эти штрафы взимаются в пользу взыскателя, то есть родителя, с кем проживает ребенок
Кроме того, должник может получить административное наказание, а если уклонение от уплаты алиментов приобретет признаки уголовного правонарушения – делом будут заниматься правоохранители.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что должники за коммунальные услуги могут столкнуться с более серьезными последствиями, чем уплата долга и пени. Им могут назначить дополнительные выплаты или даже арестовать имущество и счета.