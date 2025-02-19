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Штраф или даже проблемы с водительскими правами: что будет за долг по уплате алиментов

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Деньги должны поступать ребенку, даже штрафы взимают в его пользу Новость обновлена 19 февраля 2025, 10:19
Деньги должны поступать ребенку, даже штрафы взимают в его пользу. Фото Открытые источники

Должникам грозят санкции вплоть до уголовной ответственности

Неуплата алиментов может обернуться для должника серьезными последствиями. Если задолженность превышает три месяца, исполнитель может взыскать долг не только с зарплаты, но и имущества должника.

Если долг накапливается свыше четырех месяцев, должнику могут временно запретить выезд за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотой. Отметим, что во время действия военного положения часть прав уже ограничена. Также неуплата алиментов влечет ограничение в праве получить субсидию или праве на отсрочку от мобилизации.

"При расчете задолженности учитывается индексация алиментов. Это означает, что реальный размер задолженности может быть значительно больше, чем просто сумма неуплаченных платежей", — отмечает адвокат Галина Николаева.

В случае неуплаты алиментов более года предусмотрен штраф — 20% от суммы долга, за два года30%, за три — уже 50%. Эти деньги не уходят в госбюджет.

Важно знать, что эти штрафы взимаются в пользу взыскателя, то есть родителя, с кем проживает ребенок

Кроме того, должник может получить административное наказание, а если уклонение от уплаты алиментов приобретет признаки уголовного правонарушения – делом будут заниматься правоохранители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должники за коммунальные услуги могут столкнуться с более серьезными последствиями, чем уплата долга и пени. Им могут назначить дополнительные выплаты или даже арестовать имущество и счета.

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