Банк у должника может забрать квартиру: за какую сумму долга и как это происходит

Могут ли забрать жилье за долги во время военного положения: объяснение юриста

Если жилье, взятое в ипотеку до 17 марта 2022 года, забрать не могут до конца военного положения, даже если перестать платить по кредиту, то в других случаях это возможно. Теоретически банк или микрофинансовая организация (МФО) могут изъять жилье должника, но для этого требуется соблюдение четкой юридической процедуры.

Юрист Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев пояснил, что взыскание недвижимого имущества возможно только через суд и в рамках исполнительного производства. Для этого необходимо:

Получить судебное решение о взыскании задолженности с должника.

Выдать кредитору исполнительное письмо, с которым он обращается к государственному или частному исполнителю.

Открыть исполнительное производство.

В первую очередь взыскать наличные денежные средства должника.

Если средств недостаточно, удовлетворить требования кредитора методом реализации недвижимого имущества.

Жилье подлежит аресту, описанию, оценке, а затем его реализуют на электронном аукционе.

За какой долг могут отобрать квартиру?

Если задолженность превышает 20 размеров минимальной зарплаты (на 2024 год это 160 000 грн при минзарплате 8000 грн/месяц ), жилье могут изъять для погашения долга.

Важный нюанс

Если должник или его имущество находятся на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории, исполнитель не имеет права инициировать процедуру изъятия жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за долги могут не только забрать квартиру, но и отсоединить ее от поставок электроэнергии. "Отрезают" свет с двумя месяцами задолженности или же суммой в 3 000 грн.