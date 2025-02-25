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Три тарифа для украинцев: сколько будем платить за электроэнергию с 1 марта

Автор
Галина Михайлова
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Ситуация в енергосистеме остается непростой Новость обновлена 25 февраля 2025, 09:23
Ситуация в енергосистеме остается непростой. Фото Коллаж "Телеграф"

В Украине установлен общий тариф на электроэнергию, однако есть нюансы

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, Кабмин от 1 июня 2024 года, для всех потребителей установил общий фиксированный тариф на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙ч. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 г., после чего возможны изменения в зависимости от решений Правительства.

Фиксированная цена распространяется на следующие категории потребителей:

  • Жители многоквартирных и частных домов
  • Общежития
  • Садовые общества
  • Дачные и гаражные кооперативы.

Если у вас электро отопление — тариф другой

Для домов с электро отоплением тариф оказался слишком высоким, поэтому его скорректировали зимой. До 30 апреля 2025 года будут действовать следующие условия:

  • При потреблении до 2000 кВт∙ч/месяц включительно – 2,64 грн/кВт∙ч
  • При потреблении свыше 2000 кВт∙ч/месяц – 4,32 грн/кВт∙ч

Потребители, проживающие в домах без газификации, централизованного или автономного теплоснабжения, могут воспользоваться этим тарифом после определенной бюрократической процедуры. Для этого необходимо обратиться в районный или областной совет для оформления соответствующего заключения. После подтверждения документация передается оператору системы распределения, а затем поставщику электроэнергии.

Тарифы для специальных счетчиков электроэнергии

Сэкономить могут владельцы счетчиков, которые переключаются на другой тариф в зависимости от времени суток. Для потребителей с двухзонными счетчиками остаются в силе следующие коэффициенты:

  • С 23:00 до 7:00 – 0,5 от установленного тарифа
  • В другие часы суток – полный тариф

Для трехзонных счетчиков используются следующие коэффициенты:

  • С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 тарифа
  • С 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – полный тариф
  • С 23:00 до 7:00 – 0,4 тарифа

"Телеграф" рассказывал, сколько удастся сэкономить благодаря счетчику с ночным тарифом и сколько стоит его установка. Обещают самоокупаемость в течение 6 — 12 месяцев.

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#Электроэнергия #Тарифы #Свет