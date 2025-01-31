Сколько в Украине будет длиться дефицит электроэнергии: НБУ озвучил прогноз

Энергосистема Украины продемонстрировала устойчивость к российским атакам, отметили в НБУ

Несмотря на российские атаки по критическим объектам, начало нынешней зимы в Украине прошло практически без отключений электроэнергии — также этому способствовала теплая погода. И хотя уже в феврале ожидается похолодание и возвращение графиков отключений света, в целом ситуация в энергетике развивается гораздо лучше, чем раньше.

Об этом речь идет в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2025 года. Там отмечается, что украинская энергосистема в условиях российской агрессии продемонстрировала достаточную устойчивость. В частности, это стало возможным благодаря быстрым темпам ремонта оборудования.

Нацбанк ожидает, что дефицит электроэнергии будет постепенно сокращаться, но будет сохраняться в последующие годы. Это связано с тем, что полное восстановление энергосистемы на довоенный уровень потребует значительных финансовых средств и времени.

Риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита электричества в Украине все еще остаются весомыми (от 25 до 50%). Если эти риски станут реальными, то рост валового внутреннего продукта будет меньше, чем по базовому сценарию. А вот цены, наоборот, вырастут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, при каком условии в Украине вновь могут ввести отключения света.