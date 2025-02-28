Остался всего день. Как оформить "тысячу Зеленского" через банк или Укрпочту
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Подать заявление на такую выплату можно в банке и на Укрпочте, но это нужно сделать до конца февраля
В Украине действует программа "Зимняя естьПоддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова єПідтримка"), которой предусмотрена помощь от государства в размере 1000 гривен. Оформить ее можно в "Действии" (Ред. в укр. вар. "Дії"), банке и на Укрпочте.
Подать заявку на эту выплату в банке могут те, что не имеют доступа к способу оформления 1000 гривен в "Дії". Как именно это сделать и у кого есть такая возможность, расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от Министерства экономики Украины.
Кто может воспользоваться услугой оформления выплаты в банке
- лица без РНОКПП и те, кто по религиозным причинам не имеет идентификационного кода, могут подать заявление на помощь.
- люди старше 65 лет, которые не пользуются "Дією".
- опекуны и законные представители детей.
Для этого им нужно взять:
- паспорт;
- РНОКПП (если есть);
- отметку об отсутствии РНОКПП;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий опеку/попечительство.
В случае, если заявка на ваше имя уже была подана и это увидел банк, предварительно отправив запрос в соответствующую систему, то вам будет отказано в оформлении 1000 гривен.
Если вы успешно прошли проверку, то банк должен создать специальный счет и выпустить специальную карту, на которую придут средства. Если деньги будут перечислены, то об этом можно узнать через СМС-сообщение или в мобильном приложении банка. Выплата должна начислиться в течение 10 дней.
Однако не во всех банках можно оформить помощь. Принимают заявки следующие финансовые учреждения:
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- БАНК ГЛОБУС;
- РАДОБАНК;
- БАНК КРЕДИТ ДНЕПР;
- Банк "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";
- Сбербанк;
- Raiffeisen Bank;
- УКРГАЗБАНК;
- ПУМБ.
Список украинцев, которые могут оформить выплату на Укрпочте
Подать заявление на получение 1000 гривен могут:
- Люди старше 60 лет, которые не имеют приложения "Дія" и не получают пенсии или соцвыплаты через Укрпочту.
- Недееспособные люди (совершеннолетние) – заявку подает опекун.
- Люди с инвалидностью I и II групп, а также лица, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А, получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь через банки.
Им в заявление необходимо внести следующие данные:
- фамилия, имя, отчество
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте для отказавшихся от этого номера по религиозным соображениям)
- тип документа (паспорт гражданина Украины)
- дату рождения
- адрес фактического проживания.
- документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи
- для опекунов – документ, удостоверяющий личность опекуна и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи
Следует заметить, что заявки на такую выплату подаются только до конца февраля. Кроме того, средства, которые будут начислены через Укрпочту, следует использовать в течение января-апреля 2025 года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему "тысяча Зеленского" доступна не всем украинцам.