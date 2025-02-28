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Остался всего день. Как оформить "тысячу Зеленского" через банк или Укрпочту

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 28 февраля 2025, 14:31
Гривна. Фото "РБК-Украина"

Подать заявление на такую выплату можно в банке и на Укрпочте, но это нужно сделать до конца февраля

В Украине действует программа "Зимняя естьПоддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова єПідтримка"), которой предусмотрена помощь от государства в размере 1000 гривен. Оформить ее можно в "Действии" (Ред. в укр. вар. "Дії"), банке и на Укрпочте.

Подать заявку на эту выплату в банке могут те, что не имеют доступа к способу оформления 1000 гривен в "Дії". Как именно это сделать и у кого есть такая возможность, расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от Министерства экономики Украины.

Кто может воспользоваться услугой оформления выплаты в банке

  • лица без РНОКПП и те, кто по религиозным причинам не имеет идентификационного кода, могут подать заявление на помощь.
  • люди старше 65 лет, которые не пользуются "Дією".
  • опекуны и законные представители детей.

Для этого им нужно взять:

  • паспорт;
  • РНОКПП (если есть);
  • отметку об отсутствии РНОКПП;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, подтверждающий опеку/попечительство.

В случае, если заявка на ваше имя уже была подана и это увидел банк, предварительно отправив запрос в соответствующую систему, то вам будет отказано в оформлении 1000 гривен.

Если вы успешно прошли проверку, то банк должен создать специальный счет и выпустить специальную карту, на которую придут средства. Если деньги будут перечислены, то об этом можно узнать через СМС-сообщение или в мобильном приложении банка. Выплата должна начислиться в течение 10 дней.

Однако не во всех банках можно оформить помощь. Принимают заявки следующие финансовые учреждения:

  • А-Банк;
  • Аккордбанк;
  • ПриватБанк;
  • Sense Bank;
  • БАНК ГЛОБУС;
  • РАДОБАНК;
  • БАНК КРЕДИТ ДНЕПР;
  • Банк "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";
  • Сбербанк;
  • Raiffeisen Bank;
  • УКРГАЗБАНК;
  • ПУМБ.

Список украинцев, которые могут оформить выплату на Укрпочте

Подать заявление на получение 1000 гривен могут:

  • Люди старше 60 лет, которые не имеют приложения "Дія" и не получают пенсии или соцвыплаты через Укрпочту.
  • Недееспособные люди (совершеннолетние) – заявку подает опекун.
  • Люди с инвалидностью I и II групп, а также лица, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А, получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь через банки.

Им в заявление необходимо внести следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте для отказавшихся от этого номера по религиозным соображениям)
  • тип документа (паспорт гражданина Украины)
  • дату рождения
  • адрес фактического проживания.
  • документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи
  • для опекунов – документ, удостоверяющий личность опекуна и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи

Следует заметить, что заявки на такую выплату подаются только до конца февраля. Кроме того, средства, которые будут начислены через Укрпочту, следует использовать в течение января-апреля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему "тысяча Зеленского" доступна не всем украинцам.

Теги:
#Социальная помощь #Выплаты #Тысяча #Тысяча Зеленского