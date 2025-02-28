Остался всего день. Как оформить "тысячу Зеленского" через банк или Укрпочту

Подать заявление на такую выплату можно в банке и на Укрпочте, но это нужно сделать до конца февраля

В Украине действует программа "Зимняя естьПоддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова єПідтримка"), которой предусмотрена помощь от государства в размере 1000 гривен. Оформить ее можно в "Действии" (Ред. в укр. вар. "Дії"), банке и на Укрпочте.

Подать заявку на эту выплату в банке могут те, что не имеют доступа к способу оформления 1000 гривен в "Дії". Как именно это сделать и у кого есть такая возможность, расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от Министерства экономики Украины.

Кто может воспользоваться услугой оформления выплаты в банке

лица без РНОКПП и те, кто по религиозным причинам не имеет идентификационного кода, могут подать заявление на помощь.

люди старше 65 лет, которые не пользуются "Дією".

опекуны и законные представители детей.

Для этого им нужно взять:

паспорт;

РНОКПП (если есть);

отметку об отсутствии РНОКПП;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий опеку/попечительство.

В случае, если заявка на ваше имя уже была подана и это увидел банк, предварительно отправив запрос в соответствующую систему, то вам будет отказано в оформлении 1000 гривен.

Если вы успешно прошли проверку, то банк должен создать специальный счет и выпустить специальную карту, на которую придут средства. Если деньги будут перечислены, то об этом можно узнать через СМС-сообщение или в мобильном приложении банка. Выплата должна начислиться в течение 10 дней.

Однако не во всех банках можно оформить помощь. Принимают заявки следующие финансовые учреждения:

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

БАНК ГЛОБУС;

РАДОБАНК;

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР;

Банк "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";

Сбербанк;

Raiffeisen Bank;

УКРГАЗБАНК;

ПУМБ.

Список украинцев, которые могут оформить выплату на Укрпочте

Подать заявление на получение 1000 гривен могут:

Люди старше 60 лет, которые не имеют приложения "Дія" и не получают пенсии или соцвыплаты через Укрпочту.

Недееспособные люди (совершеннолетние) – заявку подает опекун.

Люди с инвалидностью I и II групп, а также лица, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А, получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь через банки.

Им в заявление необходимо внести следующие данные:

фамилия, имя, отчество

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте для отказавшихся от этого номера по религиозным соображениям)

тип документа (паспорт гражданина Украины)

дату рождения

адрес фактического проживания.

документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи

для опекунов – документ, удостоверяющий личность опекуна и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи

Следует заметить, что заявки на такую выплату подаются только до конца февраля. Кроме того, средства, которые будут начислены через Укрпочту, следует использовать в течение января-апреля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему "тысяча Зеленского" доступна не всем украинцам.