Несколько раз его жизнь кардинально менялась

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Кане-корсо по имени Декстер привык жить с любимым хозяином, а когда того мобилизовали, оставался без еды и воды по три дня. Позже пса взял к себе односельчанин, но во дворе собаку посадили на метровую цепь. Там его лай услышала женщина, приехавшая на неделю навестить маму.

Историю многострадальной собаки "Телеграфу" рассказала Наталья Рига. Именно она опубликовала в Facebook объявление о Декстере.

Как домашний пес оказался на цепи

По словам Натальи, хозяина Декстера Богдана мобилизовали два года назад. За собакой ухаживала его гражданская жена. Позже отношения пары разладились. Как писала Наталья в объявлении, женщина оставляла пса одного без еды и воды по три дня.

Богдан приехал, чтобы найти человека, который мог бы ухаживать за Декстером. За передержку просили 500 гривен в сутки – таких расходов мужчина позволить себе не мог. Поэтому он отвез пса к односельчанину в Городок на Ровенщине. По соседству жила мама Натальи.

Декстер очень тосковал на короткой цепи. Источник: Facebook

"Просто услышала, как лает эта собака, пришла к соседям и спрашиваю о ней. Говорю: "Вы что, завели собаку?"" – вспоминает она.

Наталья искала для Декстера семью, чтобы он не остался на привязи без общения. Источник: Facebook

Узнав, чей это пес, Наталья позвонила Богдану. Она рассказала, что увидела Декстера на короткой цепи, и предложила поискать для него дом через группы в соцсетях.

На поиски дома для Декстера была неделя

Наталья уже пристраивала кошек, но на этот раз ей нужно было найти хозяина для трехлетнего пса весом более 50 кг. Забрать Декстера к себе домой в Киев она не могла: целый день проводит на работе, да и много времени уходит на дорогу. По ее мнению, постоянные тревоги и взрывы – не лучшие условия для животных. А пока гостила у мамы, забирала его к себе на участок, чтобы он мог свободно походить.

Кане-корсо очень нуждаются в общении со "своим" человеком. Источник: Facebook

"Если я уеду, то все – он останется на этой цепи, в лучшем случае в вольере, и без общения с людьми", – так она объяснила, почему спешила.

В объявлении Наталья рассказала, что Декстер знает команды и хорошо ладит с детьми. Она добавила видео, на котором он лает, и описала, как пес переносит жизнь на привязи: "Мальчик испытывает стресс, воет и не понимает, почему все изменилось. А эти глаза с вопросом…"

"Когда он на видео, которое я в посте выкладывала, лает, то сразу понятно, о чем он кричит на самом деле. Я знаю, что не все публикации вызывают такую реакцию, как пост о Декстере, и решила написать просто так, как оно есть. Мне кажется, это сыграло очень большую роль", – объяснила она.

После публикации люди начали звонить. За ту неделю Наталья простудилась и потеряла голос, но продолжала отвечать на звонки. С каждым говорила, в частности, о том, зачем хотят взять Декстера. Некоторые желающие интересовались разведением, поэтому женщина сразу предупреждала, что ищет для него семью.

"У меня сейчас две страницы с переписанными номерами людей, которые хотели взять Декстера, и если в этой семье что-то не сложится, они готовы его забрать", – говорит Наталия.

Мужчина проехал десять часов, чтобы забрать собаку

Одним из первых Наталье написал Славик. В его семье уже живет собака той же породы – девочка кане-корсо. Чтобы забрать Декстера, мужчина отложил работу и сам приехал за ним на микроавтобусе.

"Это чтобы вы понимали: пять часов в одну сторону и пять часов в другую", – рассказывает Наталья. Для нее готовность Славика провести столько времени в дороге многое сказала о том, как он относится к псу.

В новой семье для Декстера обустроили место для отдыха. Источник: Телеграф

Многострадальная собака наконец сменила цепь на лежанку. Источник: Телеграф

Теперь Декстер живет в Тернопольской области. В новой семье – супруги, двое детей и бабушка. Для обеих собак во дворе есть отдельный домик, похожий на летнюю кухню. Там стоят их диваны.

Декстер пытается устроиться рядом со своей новой подружкой. Источник: Телеграф

Женщина признается, что и сама успела привязаться к Декстеру и скучает по нему. Она поддерживает связь со Славиком, а фотографии и видео пса пересылает Богдану. Когда военный узнал, что Декстер в надежных руках, то, по словам Натальи, сказал: "Я хотя бы сейчас смогу выдохнуть и заниматься своим делом".