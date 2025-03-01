На какую пенсию ожидать женщине, имеющей норму стажа и получающей 25 тыс. грн зарплаты

На сумму пенсии в Украине влияет не только страховой стаж или возраст выхода на отдых

Украинцы, имеющие 25 тысяч гривен зарплаты и 35 лет стажа, а именно мужчины, в феврале 2025 года рассчитывают на пенсию в почти 9 тысяч гривен. Однако нужно ли женщине соблюдать такие же условия, чтобы получать такую же выплату, расскажет "Телеграф".

Напомним, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 60-летним украинцам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда. Это условие действует, если оформлять пенсию по возрасту на общих условиях.

Поэтому, если в феврале 2025 года женщина в 60 лет решит оформлять пенсию, имея 32 года страхового стажа и получая 25 тысяч гривен заработной платы, ей государство назначит пенсию в 8800 гривен.

Соответственно, такая сумма будет выплачиваться, если украинка будет оформлять выплату на общих условиях и если она в настоящее время не относится к льготным категориям населения, например, ветеран войны, почетный донор, дети войны, лицо, имеющее особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы.