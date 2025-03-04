На такую трудно прожить. Какая пенсия будет у украинки, получающей всего 5 тыс зарплаты

Имея норму страхового стажа, не стоит рассчитывать на высокую пенсию

Сумма пенсионного начисления в Украине напрямую зависит от количества страхового стажа и заработной платы. Если лицу, имеющему норму стажа и получающему минималку, назначили 2600 гривен, то какой будет выплата у человека, имеющего всего 5 тысяч гривен заработной платы.

Чтобы подсчитать сумму пенсии для украинки, которая в 2025 году будет выходить с 32 годами стажа, но зарплатой ниже минималки в 8 тысяч гривен, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор. Такая сумма была вычислена на общих условиях, без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Итак, если в марте 2025 года женщина в 60 лет решит оформлять пенсию, имея 32 года страхового стажа и получая 5 тысяч гривен заработной платы, ей государство назначит пенсию в 1788 гривен.

В то же время в Пенсионном фонде Украины напомнили, что для выхода на отдых в 60 лет в 2025 году гражданам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры, выплата которых меньше 4 тысяч гривен, получат доплаты.