Чтобы собрать 1000 долларов. Сколько времени надо откладывать с зарплаты, которая меньше минималки

В ящик придется бросать гривну в течение 2, 3 или 4 лет

Украинцы, получающие минимальную зарплату, могут собрать 1000 долларов, но отложения могут затянуться на 2 года. Соответственно, если зарплата еще меньше, то откладывать придется дольше.

Сколько точно времени нужно откладывать тем, кто ежемесячно получает всего 6 тысяч гривен зарплаты, чтобы собрать 1000 долларов, разбирался "Телеграф". Согласно данным "Минфин", сейчас, 25 февраля 2025 года, 1000 долларов — это 41 950 гривен по курсу в 41,95 гривны.

Итак, если эту сумму разделить на 24 месяца, то есть на 2 года, то каждые 30-31, или 28 дней, если это февраль, нужно откладывать по около 1748 гривен.

Отложения можно растянуть и на 3 года, но тогда сумма ежемесячных отложений уменьшится до около 1165 гривен.

Есть также вариант отложений в течение 4 лет. В таком случае ежемесячно нужно "забывать" про около 874 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько насобирается долларов в течение одного года, если ежемесячно с минимальной зарплаты, а именно 8 тысяч гривен, откладывать по 5%.