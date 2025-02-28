Пенсионеры, имеющие менее 4 тыс. грн выплаты, получат доплаты. Какими будут суммы с марта

С марта текущего года украинцы от 65 до 80 лет будут получать новые выплаты, ведь некоторым из них предусмотрена доплата

Индексация пенсий в Украине должна состояться в марте. Вместе с ней пожилым лицам, пенсия которых ниже 4 тысяч гривен, предусмотрена доплата

С 1 марта на 11,5% увеличиваются также минимальные пенсионные выплаты. Размер дополнительных выплат зависит от возраста человека, стажа и суммы пенсии, которую он получает, как говорится на "Соцпортале".

Итак, государство:

людям от 65 лет (не работающих и имеющих стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины)) увеличит выплату с 3370 гривен до 3758 гривен;

лицам от 80 лет (со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин), имеющих минимальную выплату, также увеличит до 3758 гривен;

украинцам от 70 до 80 лет (со стажем 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) вместо 3240 грн будет платить не менее 3613 гривен. Если они наработали стаж ниже указанных норм, то доплата будет рассчитываться пропорционально стажу, но выплата будет не ниже 3613 гривен.

пожилым лицам до 70 лет (со стажем 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), которым насчитывается 2980 гривен, будет выплачивать не менее 3323 гривен;

В то же время другие неработающие пенсионеры и имеющие минимальную пенсию в 2725 гривен, с марта будут получать от 3038 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у 65-летней женщины, имеющей минимальную зарплату и стаж.