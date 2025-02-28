Пенсионеры, имеющие менее 4 тыс. грн выплаты, получат доплаты. Какими будут суммы с марта
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С марта текущего года украинцы от 65 до 80 лет будут получать новые выплаты, ведь некоторым из них предусмотрена доплата
Индексация пенсий в Украине должна состояться в марте. Вместе с ней пожилым лицам, пенсия которых ниже 4 тысяч гривен, предусмотрена доплата
С 1 марта на 11,5% увеличиваются также минимальные пенсионные выплаты. Размер дополнительных выплат зависит от возраста человека, стажа и суммы пенсии, которую он получает, как говорится на "Соцпортале".
Итак, государство:
- людям от 65 лет (не работающих и имеющих стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины)) увеличит выплату с 3370 гривен до 3758 гривен;
- лицам от 80 лет (со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин), имеющих минимальную выплату, также увеличит до 3758 гривен;
- украинцам от 70 до 80 лет (со стажем 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) вместо 3240 грн будет платить не менее 3613 гривен. Если они наработали стаж ниже указанных норм, то доплата будет рассчитываться пропорционально стажу, но выплата будет не ниже 3613 гривен.
- пожилым лицам до 70 лет (со стажем 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), которым насчитывается 2980 гривен, будет выплачивать не менее 3323 гривен;
В то же время другие неработающие пенсионеры и имеющие минимальную пенсию в 2725 гривен, с марта будут получать от 3038 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у 65-летней женщины, имеющей минимальную зарплату и стаж.