Кто может выйти на пенсию в 50 лет и получать 17 тыс грн

Пенсионное начисление для таких лиц рассчитывается иначе

Сумма пенсии некоторых лиц в Украине колеблется не только от показателя заработной платы или количества страхового стажа, но и места работы. Например, лицо, служившее в Вооруженных силах, будет получать увеличенные выплаты, чем то, которое вышло на отдых на общих условиях.

Чтобы вычислить, какой ожидается пенсия в марте 2025 года для женщины, имеющей 13 лет стажа на военной службе, "Телеграф" использовал специальный пенсионный калькулятор.

Представим, что 50-летняя женщина военный получает 26000 гривен заработной платы. Кроме того, она имеет 30 лет страхового стажа, где из них 13 лет составляет военная служба. Но украинка не принадлежит ни к одной льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.). В таком случае государство назначит ей 17690 гривен пенсии.

Напомним, что пенсионеры, на содержании которых есть несовершеннолетние дети, рассчитывают на специальную надбавку в почти 1200 гривен от государства. Однако такая доплата предусмотрена только для военных, которые уже на отдыхе.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут остаться без выплаты пенсии.