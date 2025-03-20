Сейчас за такую цену не купишь и хлеба. Когда десяток яиц стоил до 20 грн
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Ценник значительно изменился
Яйца в Украине имеют достаточно высокие цены, если не покупать поштучно или у малоизвестных марок. Некоторые торговые магазины предлагают приобрести их почти за 100 гривен. Хотя еще пять лет назад их стоимость не превышала 20 гривен.
Какой точно была средняя цена десятка яиц в Украине в 2020 году и насколько они подорожали в течение этих лет, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали актуальные данные в "Минфине".
В феврале 2020 средняя стоимость одной пачки яиц (10 штук) составляла 17,07 гривны.
За 5 лет цена заметно выросла и достигла 51,14 гривны. То есть, изменилась на 34,07 гривны.
К примеру, на 17 гривен сейчас невозможно купить хлеба пшеничного нарезного, средняя цена которого за 650 граммов составляет 40,65 гривны и хлеба пшеничного "Царь Хлеб" 600 граммов — 40,81 гривны.
Или килограмм гречки, средняя стоимость которой 34,37 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские магазины предлагают самый дешевый хлеб. Если сравнивать с самой низкой и высокой ценой, то можно сэкономить до 20 гривен.