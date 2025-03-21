Дети войны, почетные доноры, УБД. Какая доплата у пенсионеров, что входять в льготные категории населения

Суммы были рассчитаны пенсионным калькулятором

Пенсионеры в Украине, кроме высчитанных основных выплат, при некоторых условиях могут получать от государства еще и дополнительные. Некоторые из них могут получить надбавку, если они относятся к льготным категориям населения.

"Телеграф" решил разобраться, какие суммы доплат предусмотрены шести льготным категориям населения и кто в 2025 году будет получать больше всего. Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Итак, если лицо относится к категории "Ветеран войны", а именно является участником войны, то он будет получать 265 гривен доплаты, если является участником боевых действий, то сумма вырастет до 442 гривен, а в случае, если получил инвалидность, то:

за I степень доплата будет в 885 грн;

доплата будет в 885 грн; за ІІ степень — 708 грн;

— 708 грн; за ІІІ степень — 531 грн.

Если пенсионер является ребенком войны, то выплата составляет 66 гривен, а когда у него есть особые заслуги перед Родиной — 524 гривен.

В то же время, почетному донору насчитают до 219 гривен.

Однако тем, кто имел стаж в 35 лет в 60 лет или по состоянию на 1 мая 2016 года занимал должность госслужащего и имел минимум 10 лет стажа на госслужбе, или 20 лет на госслужбе, государство не насчитает ничего.

Обратите внимание, что сумма доплаты не меняется в зависимости от возраста, когда украинец выходит на отдых, суммы заработной платы или количества лет страхового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может обновить данные и получить прибавку к пенсии в 9 тысяч гривен.