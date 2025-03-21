Ценник за месяц поднялся на 15 грн. Где сейчас можно купить яйца на розницу и сэкономить

Необязательно покупать яйца в коробке

Цены на яйца в Украине в некоторых магазинах просто заоблачные. Но высокую стоимость выставляют на товар, продаваемый в коробке. Если покупать на розницу, можно значительно сэкономить.

"Телеграф" проанализировал, в каких торговых сетях есть яйца, что можно купить поштучно и узнал цену на них. Согласно данным "Минфин", средняя цена на десяток яиц "Квочка" сейчас составляет 75,30 гривны, а "Ясенсвіт" — 71,90 гривны.

В то же время месяцем ранее они стоили 60,97 и 66,62 гривны, то есть ценник поднялся на 14,33 и 5,28 гривны соответственно.

Однако значительно дешевле десяток можно купить в "Fozzy", где одно яйцо стоит 5,49 гривны, и в "Varus", — 5,50 гривны.

Немного дороже яйца есть в "ЕкоМаркет" и "Фора". Ценники достигают 5,68 и 5,69 гривны за штуку соответственно.

За 6,29 гривны одно яйцо можно приобрести в "Varus".

А вот поближе к 7 гривен за яйцо нужно будет отдать в "Varus", а именно 6,90 гривен

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость на яйца в Украине значительно изменилась за пять лет. Мы разобрались, сколько стоил десяток в 2025 году.

Кроме того, рассказали, какие украинские магазины предлагают самый дешевый хлеб.