Без сахара пасок точно не будет. Где его купить как можно дешевле

К Пасхе украинцам точно понадобится сахар, который по самой низкой стоимости продается в одном магазине

К Пасхе 2025 года украинцы покупают основные продукты для паски, среди которых точно будет сахар. Некоторые магазины продают килограмм почти за 29 гривен, когда в других торговых точках его цена стартует от 32.

"Телеграф" проанализировал цены в разных супермаркетах и выяснил, где продается самый дешевый сахар и действует ли на него акция. Цены были взяты за килограмм.

Кило "белого песка" по самой низкой стоимости можно купить в "Экомаркете" — 28,90 гривен. Обратите внимание, на него нет акции.

В других магазинах такие цены:

за 32,90 гривен 1 кг сахара можно приобрести у "Auchan";

та же цена в 32,90 грн стоит на сахар в "Metro";

"АТБ" также предлагает купить кило за 32,90 гривен;

У "Novus" ценник уже выше — 33,39 гривны.

Самое дорогое предложение килограмма сахара среди имеющихся есть в "Megamarket", ведь там его продают за 33,60 гривен.

Поэтому, купив сахар у "Экомаркете" вместо, например, в "МегаМаркете", украинцу удастся сэкономить до 4,7 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украшения к паске будут самыми дешевыми — посыпка, сахарные цветы или сухофрукты.