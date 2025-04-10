Пенсионерам предусмотрена надбавка в почти тысячу. Кто ее будет получать ежемесячно

Доплата одиноким пенсионерам будет предоставляться ежемесячно, если они будут нуждаться в уходе

Пенсия одиноких украинцев может вырасти с помощью надбавки в почти 1 тысячу гривен, если им нужен уход. Она будет выплачиваться ежемесячно. Чтобы оформить ее, нужно также соответствовать еще некоторым условиям.

Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью", размер надбавки одиноким пенсионерам за уход составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 944 гривен, ведь в 2025 году он равен 2 361 гривне.

Чтобы получать такую надбавку, лицу нужно соблюдать следующие условия:

оно достигло 80 лет и старше;

проживает отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;

имеет подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;

ему назначена пенсия по возрасту.

Однако ее точно не будут выплачивать тем, кто получает пенсию по инвалидности. Их необходимость в уходе должна быть официально подтверждена медицинскими выводами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким должен быть ваш доход, чтобы пенсия в 60 лет с 35 годами стажа не была меньше 10 000 гривен.