Усложнить комфортную жизнь уклонистам: в Раде резко высказались об изменениях в бронировании

Правительство призывают искать мобилизационный ресурс среди скрывающихся от учета

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сокращение бронирования для работников энергетики, связи и оборонно-промышленного комплекса нарушит работу предприятий, которые уже работают на пределе возможностей.

Об этом народный депутат Александр Федиенко заявил в интервью "Телеграфу". По его мнению, правительство должно найти способ учитывать граждан, уклоняющихся от мобилизации, а не забирать специалистов из критически важных отраслей.

– Принял ли Кабмин постановление о бронировании? Информация разнится, поэтому непонятно, что происходит.

– Самого постановления я, откровенно говоря, не видел – не знаю, как оно выглядит. Депутатам говорят, что Кабмин якобы принял постановление, в котором есть только координационный совет, а все остальное пока не утвердили. На мой взгляд, после таких шагов коммуникация с Кабмином не просто прекратится – она существенно ухудшится. Такие чувствительные вопросы нужно обсуждать с парламентом, особенно с Комитетом по нацбезопасности.

– Что, по-вашему, не так с этим координационным советом?

– У центральных органов исполнительной власти достаточно полномочий. Они могут проверять предприятия, снимать статус критически важных – делать то, что считают нужным. Но, чтобы, как я понимаю, минимизировать ответственность перед президентом, они решили создать координационный совет – общий коллегиальный орган без какого-либо юридического статуса. ЦОВВ (центральный орган исполнительной власти – ред.) – это понятно: кто за что отвечает, они формируют политику. А чем будет заниматься координационный совет? Не понимаю.

В случае провала они смогут сказать президенту: "А мы тут при чем?" Например, снимут статус критически важных с энергетиков или работников связи, и страна лишится энергетики или связи. Кто будет виноват? Координационный совет, а не профильный министр энергетики или экономики. Так они перекладывают ответственность. А думать о последствиях – это работа профильных министров.

Александр Федиенко/Facebook

– Почему вы выступаете против сокращения бронирования для отдельных предприятий?

– Мы понимаем, что людей, которые уже состоят на учете и имеют бронирование, проще всего "вымывать" для Вооруженных сил Украины. Нужно ли пополнять ВСУ? Да, нужно, мы не против. Но если сегодня вы "вымоете", например, 200 тысяч человек, то точно не получите их всех: часть уйдет, часть сбежит, часть спрячется. В то же время работа предприятий будет нарушена.

Сейчас и так на пределе возможностей работают энергетики, работники связи, а также отчасти предприятия ВПК и ОПК. А проверять нужно другие предприятия, те же администрации. Например, у нас есть Луганская военная администрация: самого Луганска нет, а администрация расширяется. Как такое вообще может быть? Это какой-то абсурд.

Есть также общественные организации за рубежом, которые забронировали себе целую кучу людей. Это нужно проверять, вопросов нет, но для этого есть профильное министерство.

– Какие решения следует рассматривать в отношении людей, уклоняющихся от мобилизации или самовольно оставивших часть?

– Мы спрашиваем правительство: сколько, по его мнению, есть ресурсов среди уклонистов и людей, самовольно оставивших часть. Условно говоря, речь идет примерно о 500 тысячах СЗЧ и, возможно, миллионе уклонистов, но точных цифр мы не знаем.

Возможно, Кабмин должен предложить законодательные изменения, согласно которым такие люди не смогут пользоваться некоторыми услугами ЦНАПов или банков – то есть услугами, которые затруднят им комфортную жизнь. Человек скрывается, но при этом у него есть ФЛП, он работает, пользуется доставкой "Новой почты" и так живет четвертый-пятый год. Так не должно быть.

Но для этого нужно поработать, министерствам – приложить усилия. Вместо этого кто-то снова предложил решение, которое уже принималось. Предыдущий Кабмин Свириденко принял такое постановление, а через два дня отменил, потому что не понимал, чем будет заниматься координационный совет. Мы обратили на это внимание. Теперь они наступают на те же грабли. Если хотят потерять нормальную коммуникацию с парламентом, пусть наступают.

Александр Федиенко/Facebook

– Вы говорите, что нужно работать с СЗЧ и уклонистами. Почему депутаты ждут соответствующих предложений от Кабмина, а не вносят законопроекты сами?

– Объясню. Правительство – назначенный орган исполнительной власти, но хочет быть таким себе красивым розовым пони для общества. Нет, так не будет: нужно научиться брать на себя ответственность. Мы назначили исполнительную власть, и именно она должна предложить решение законодательной власти. Кстати, Кабмин тоже имеет право законодательной инициативы.

Мы, депутаты, не занимаемся оперативным управлением государством – мы принимаем законы. Кабмин должен прийти и сказать: "Мы подсчитали: если примем такие изменения, то сможем вывести из тени и поставить на учет примерно столько-то людей". Тогда мы будем обсуждать предложения и что-то менять.

Именно от Кабмина должна поступить первоначальная идея о том, как вывести из "серой зоны" скрывающихся граждан, чтобы государство могло поставить их на учет. А не просто действовать по принципу "Кабмин простых решений": сегодня сняли 20% бронирования, завтра снимут еще 20%. Простите, а послезавтра кто будет ремонтировать бачок унитаза или бегать чинить провода, Корецкий? Россияне ведь не отказались от намерения разрушить нашу энергосистему и связь – они постоянно это делают. Иногда нужно и головой думать.

– Обсуждается ли сейчас в Кабмине сокращение квот на бронирование для энергетиков, ОПК и работников коммунальных служб?

– Еще раз, услышьте меня: у парламента нет коммуникации с Кабмином. Мы читаем то, что пишут в газетах.

– Почему, по-вашему, Кабмин ищет людей для мобилизации именно среди тех, кто уже состоит на учете?

– Это простое решение. Они сейчас найдут кого-нибудь "под фонарем", потом придут к президенту на Ставку и скажут: "Господин президент, мы нашли". Президент их похвалит. А дальше спросит: "Почему у нас так долго ремонтируют энергетику и связь? Почему не выполняются оборонные контракты?" Что они ответят? Получается, Кабмин работает довольно непрофессионально.

– Связаны ли эти решения с проблемами мобилизации или скрытой мобилизацией в России?

– Не знаю. Мы должны пополнять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования – это обязательно. Но сейчас нет смысла просто "вымывать" людей, которые и так состоят на учете, тем более с предприятий, о которых я уже упоминал.

– Некоторые ваши коллеги предлагают пересмотреть бронирование и для силового блока, в частности для полицейских. Вы согласны?

– Нет, не согласен. Это популизм. Какой силовой блок? Вооруженные силы и так служат. Полиция тоже служит – кого именно имеют в виду? НАБУ, ГБР, НАПК – да, можно, это, на мой взгляд, самые ненужные органы. Но я не общаюсь с этими организациями и, откровенно говоря, даже не знаю их численности. Проще всего сейчас говорить о полиции – это модно, потому что общество на это реагирует. Но нужно сохранять баланс: полиция противодействует террористическим группам, реагирует на взрывоопасные угрозы и выполняет свою работу.

– Итак, сокращение квот на бронирование станет катастрофой?

– Вы меня не услышали, давайте я еще раз скажу. Есть три критерия, против которых мы выступаем: связь, энергетика и оборонно-промышленный комплекс. Все остальное нас вообще не интересует – пусть хоть всех лишают бронирования.

Как сообщал "Телеграф", Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) требует от Министерства экономики отозвать проект постановления, предусматривающий сокращение квоты бронирования военнообязанных работников ОПК со 100% до 85%. NAUDI настаивает на том, чтобы работникам критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса сохранили 100% бронирование. Производители объясняют свою позицию риском потерять квалифицированных специалистов. По их предупреждению это может уменьшить производственные мощности и задержать поставки вооружения Силам обороны.