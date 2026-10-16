Кафе в форме гроба: где в Украине предлагали посетить "Вечность" в белых тапочках (фото)

У входа гостей встречает надпись о белых тапочках, а внутри столики соседствуют с гробами и траурными венками

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Бар "Вечность" оформлен в похоронном стиле. Деревянное здание напоминает огромный гроб, а в зале стоят похожие на настоящие гробы и висят траурные венки.

Даже правила входа поддерживают необычную тему: посетителей просят заходить только в белых тапочках. Об этом рассказала Виктория в threads.

"Прикиньте. 20 лет назад в Трускавце был бар в виде ОГРОМНОГО гроба "Вечность". По-моему, это очень крепко, но гениально, как в то время. Говорили, что там свадьбу проводили", — написала Виктория.

Табличка с этим правилом висит на стене из светлых деревянных досок. На ярко-желтом фоне с розовой рамкой нарисованы тапочки. Вывеска выглядит нарочито броско: мрачную тему здесь подают с юмором, и это заметно еще до того, как гости увидят интерьер.

В "Вечности" даже правила входа поддерживают необычную тему заведения/Фото: threads.com/@vi.studentka

Снаружи заведение не спутаешь с обычным кафе. Здание вытянутое, со скошенными гранями. Над небольшой входной дверью – вывеска с названием. Дерево оставили без цветной отделки, поэтому его текстура хорошо видна на стенах и высокой наклонной крыше.

Здание бара "Вечность" выполнено в форме огромного деревянного гроба/Фото: threads.com/@vi.studentka

Внутри – совсем другое настроение: вместо светлого фасада темные стены с блестящей обивкой. По обе стороны от столика вертикально стоят открытые гробы, а над посетителями висит венок с желтыми и белыми цветами. Похоронная атрибутика здесь задает оформление всего зала.

При этом стол накрыт по-кафейному: чашки с блюдцами, бокалы и небольшой огонек в центре. Обычное чаепитие среди траурного декора создает главный контраст "Вечности": гости сидят за привычным столиком в обстановке, которую не ожидаешь увидеть в баре.

В "Вечности" столики для гостей соседствуют с гробами и траурными венками/Фото: threads.com/@vi.studentka

Как сообщал "Телеграф", в Черкассах было знаменитое кафе "Ярославна", которое открылось в мае 1987 года. Десятилетиями оно оставалось знакомым горожанам местом, где продавался известный торт.