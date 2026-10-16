Не ведитесь на слово "акция". Какой хитростью "АТБ" может выманивать больше денег

Акционная цена – не всегда самая выгодная

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Акции в "АТБ" — популярный способ сэкономить, однако покупка акционных товаров не всегда дает возможность платить меньше. Не стоит ориентироваться только на отметку "акция".

"Телеграф" рассказывает, как не попасть на крючок маркетологов и не переплачивать. Обычно когда покупатель видит акцию на товар своего любимого бренда — он сразу кладет его в корзину, но часто похожий продукт другого производителя может стоить дешевле даже без скидок.

Для примера возьмем кофе определенного бренда, который в акции стоит 280 гривен. При этом цена подобного по типу и весу кофе другого производителя – 250 гривен без акции. В этом случае товар со скидкой фактически получается более дорогим, чем аналогичный по обычной цене.

Впрочем, постоянно класть в корзину самую дешевую позицию – не всегда оправданное решение. Тот же товар у разных производителей может существенно отличаться по вкусу, составу, качеству.

Однако не стоит ориентироваться только на один бренд и ждать скидок именно на него. Возможно, попробовав аналог другого производителя вы откроете для себя новый качественный товар.

Особенно это актуально, когда речь идет о продуктах ежедневного потребления: молоко, масло, крупы, макароны, кофе и сладости. Возможно, не стоит платить больше только за знакомое название и игнорировать более дешевый аналог менее "раскрученного" производителя, ведь он может не уступать по качеству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что акционный товар с "АТБ" очень разочаровал украинку. Она показала неприятный "сюрприз".