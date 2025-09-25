Минус "сушка". Что особенного в Су-34, который приземлили в Запорожье

Стоимость одного самолета составляет от 36 миллионов долларов

Российский самолет Су-34 сбили на Запорожском направлении. Борт атаковал Запорожье с применением управляемых авиабомб.

"Телеграф" расскажет, что известно о Су-34, какие у него характеристики, как он используется в войне РФ против Украины и т. д. Количество Су-34 на вооружении у россиян может достигать сотни бортов.

Су-34 — это советский бомбардировщик, который является модификацией известного Су-27. Отличием от прежних советских самолетов является изменение входа в кабину экипажа. Также была добавлена возможность дозаправки самолета в воздухе. Это позволило продлить полет на дальность около 4 тыс. км. В России самолет поступил на вооружение еще в 2014 году.

Основное назначение истребителя — нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника. Он вооружен авиационными бомбами, в том числе корректируемыми КАБ-1500 и КАБ-500. Су-24 обладает высокой маневренностью, как у истребителя. Это позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклонении от нее.

Как выглядит самолет Су-34

Су-34 оборудован двумя двигателями АЛ-31Ф-М1. Это дает возможность экстренно посадить борт, если один из двигателей вышел из строя. Также самолет вооружен пушкой 30 мм калибра и имеет 12 точек для несения боевой нагрузки, вес которой не должен превышать 8 т. Су-34 имеет мощную систему радиолокации, которая способна различить гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.

В войне против Украины Су-34 Россия использует для запуска ракет Х-29 и Х-59 по недвижимым целям с отдаленных дистанций. А также для пусков КАБов. По разным данным, по состоянию на 2025 год количество бортов Су-34 у россиян составляет 100-150 самолетов. Каждый год Кремль получает 5-6 новых самолетов на вооружение.

Примерная стоимость одного такого самолета – 36 миллионов долларов. По некоторым данным, его цена – 50 млн долларов.

Характеристики Су-34

экипаж – 2 человека;

боевая погрузка – 12,5 тонн;

длина – 23,3 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6 метров;

база шасси – 6,63 метра;

колея шасси – 4,4 метра;

вес пустого самолета – 22,5 тонны;

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Крыму поразили редкие военные самолеты РФ. Уже известно сколько их осталось.