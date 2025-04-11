Можно ли оформить или восстановить украинскую пенсию за границей дистанционно

Пенсионеры смогут получать свои выплаты, не находясь в Украине

Чтобы оформить пенсию за границей, украинцам нужно подать заявку на оформление или возобновление пенсионных выплат.

При достижении пенсионного возраста, то есть в 60 лет, граждане могут оформить себе пенсионные выплаты даже за границей. В то же время возобновить выплаты могут только те, которым пенсия была назначена во время военного положения, как сообщили в Пенсионном фонде.

Как оформить или возобновить выплаты

Пенсионеру нужно:

Получить электронную подпись (КЭП);

Войти в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП;

В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и указать тип пенсии (по возрасту, из-за инвалидности, потери кормильца);

Заполнить анкету, внеся всю необходимую информацию;

Прикрепить скан-копии документов – паспорта, идентификационного кода, документа о временной защите;

Подписать заявление с помощью КЭП;

Отправить заявление в электронном виде.

Хотя пожилые лица имеют полное право на возобновление выплат, однако их документы должны быть удостоверены в консульстве Украины, дипломатическом представительстве или нотариально, а это не дешево.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спасет ли норма страхового стажа во время назначения пенсии, если зарплата украинца мала.