Сколько в 2025 будут стоить продукты для творожной паски. На эту сумму получится почти полная пасхальная корзина

Сырная паска в 2025 вытянет из кошельков украинцев довольно внушительные суммы

Паски к Пасхе бывают разные – по классическому рецепту с дрожжевым тестом или с тестом, которое не нужно выпекать. Такой будет творожная паска, основным ингредиентом которого является творог.

"Телеграф" решил проанализировать, какова будет себестоимость сырной паски к Пасхе 2025 года, если приготовить ее дома. За основу взяли рецепт от Евгения Клопотенко, чтобы высчитать, во сколько обойдется украинцам такое блюдо.

Чтобы понять, каким будет чек, мы взяли средние цены на вышеупомянутые продукты в "Минфин" и в некоторых магазинах. Итак:

Творог 9% 700 граммов – 224,82 гривны;

за сливки, например "Простонаше" 200 мл, нужно отдать 92,50 грн, соответственно за 350 мл — 161,9 грн;

5 куриных яиц стоят 36,4 грн;

сахар 150 гр — 5 грн;

ванильный сахар 10 гр от "Мрія" стоит 1,90 грн;

сливочное масло, например "Mother" 200 гр 85% продается за 121,60 гр, а нам нужно 100 гр, поэтому 60,8 грн;

лимон, около 150-180 гр — 15,81-19 гривен;

жареный миндаль, например от "Winway", где 100 граммов 109,0 грн, — за 75 гр 81,75 гривны;

до 5 гр соли – 0,19 гривны.

Итак, творожная паска, которую можно порезать на 6 человек, обойдется украинцу в 591,76 гривны. Самым дорогим продуктом, который нужен для ее приготовления, оказался творог, а самым дешевым — соль.

На эту сумму можно купить большую часть продуктов в пасхальную корзину, в которой будут колбаса, мясо, сыр, масло, крашанки или писанки, паска и соль. В 2025 году чек на эти товары выйдет в среднем 824,29 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить самые дешевые яйца к Пасхе 2025 года.