Искусственные цветы за почти 2 гривны. Где можно значительно сэкономить к Пасхе 2025

В основном на кладбище выбирают искусственные цветы и на них можно значительно сэкономить, если купить оптом в одном интернет-магазине

Искусственные цветы к Пасхе 2025 можно купить как на базаре, так и в интернет-магазине. Однако если в первом варианте вы можете купить поштучно, но цена будет более высокой, то в другом варианте придется покупать оптом, но стоимость на один букет будет ниже.

"Телеграф" решил найти самые дешевые варианты искусственных цветов в интернет-магазинах. А также проанализировал, где можно будет заказать самое низкое количество товара при оптовой покупке.

Вот, например, "Мир букетов" предлагает купить цветы по самой низкой цене в 1,38 гривны. Обратите внимание, что это не букет, а ветка. Если заказывать именно этот товар, то опт в 200 веточек обойдется в 276 гривен.

Есть еще также вариант со 100 веточками, где одна стоит 2,75 гривны. В этом случае получится даже немножко дешевле — 275 гривен.

До 2 гривен продают искусственные цветы и в "Lesok". Одна веточка гвоздики стоит 1,81 гривны. За упаковку в 200 штук придется заплатить 362 гривны.

Более или менее дешевые искусственные цветы можно купить и за 4,8 гривны, согласно предложению на сайте "Buketyoptom". Здесь уже букет и за опт в 40 штук нужно заплатить 198 гривен.

А у "Astra" цена на самые дешевые цветы стартует от 5,70 гривны. Однако стоимость упаковки, где 20 штук, составляет 114 гривен. То есть это предложение является наиболее выгодным среди предложенных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будут стоить мясные продукты для пасхальной корзины в 2025.