Штучні квіти за майже 2 гривні. Де можна значно зекономити до Великодня 2025

В основному на кладовище обирають штучні квіти й на них можна значно зекономити, якщо купити оптом в одному інтернет-магазині

Штучні квіти до Великодня 2025 можна купити як на базарі, так і в інтернет-магазині. Однак якщо в першому варіанті ви можете купити поштучно, але ціна буде більш високою, то в іншому варіанті прийдеться купувати оптом, але вартість на один букет буде нижчою.

"Телеграф" вирішив знайти найдешевші варіанти штучних квітів в інтернет-магазинах. А також проаналізував, де можна буде замовити найнижчу кількість товару під час оптової покупки.

Ось, наприклад, "Світ букетів" пропонує купити квіти за найнижчою ціною в 1,38 гривні. Зверніть увагу, що це не букет, а гілка. Якщо замовляти саме цей товар, то опт у 200 гілочок обійдеться у 276 гривень.

Є ще також варіант зі 100 гілочками, де одна коштує 2,75 гривні. У цьому випадку вийде навіть трошки дешевше — 275 гривень.

До 2 гривень продають штучні квіти й в "Lesok". Одна гілочка гвоздики коштує 1,81 гривні. За упаковку у 200 штук прийдеться заплатити 362 гривні.

Більш-менш дешеві штучні квіти можна купити й за 4,8 гривні, згідно з пропозицією на сайті "Buketyoptom". Тут вже букет і за опт в 40 штук потрібно заплатити 198 гривень.

А в "Astra" ціна на найдешевші квіти стартує від 5,70 гривень. Однак вартість упаковки, де 20 штук, складає 114 гривень. Тобто ця пропозиція є найбільш вигідною серед запропонованих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, Скільки коштуватимуть м'ясні продукти для великоднього кошика у 2025.