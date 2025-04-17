Сверхурочный стаж и 10 тысяч зарплаты. Достигнет ли пенсия в 2025 году до хотя бы 5 тысяч

60-летний мужчина в 2025 году со сверхурочным стажем ожидает пенсию в почти 4500 гривен при зарплате 10 тысяч гривен

Размер пенсии в Украине зависит, в основном, от заработной платы, возраста выхода на пенсию и страхового стажа. Соответственно чем больше наработанных лет, тем выше пенсия.

Однако будет ли пенсия хотя бы 5 тысяч, если есть сверхурочное количество стажа и ежемесячная заработная плата в 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Чтобы узнать это, мы использовали пенсионный калькулятор.

Итак, в 2025 году 60-летний мужчина с зарплатой в 10 тысяч гривен и сверхурочным страховым стажем в 40 лет рассчитывает на пенсию, которая не будет выше 4471 гривны. Эта сумма была высчитана на общих условиях и без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Следует напомнить, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году украинцу нужно иметь от 32 лет стажа. В 63 года норма составляет от 22 до 31 года, а в 65 – от 15 до 21 года. Об этом объяснил Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, можно ли в 60 при зарплате в 15 тысяч гривен получать пенсию не ниже 10 тысяч гривен.