Малообеспеченной семье с 3 школьниками не светит соцвыплата. В чем причина

Малообеспеченная семья с тремя школьниками не сможет получить помощь, если имеет доход выше 100 тысяч

Малообеспеченным семьям в Украине в 2025 году выплачивают социальную помощь. Ее сумма высчитывается индивидуально, хотя, в основном, зависит от ряда факторов, среди которых есть доход членов домохозяйства.

Однако есть случаи, когда семья не будет иметь право на социальную выплату от государства. О них рассказал "Телеграф", используя специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Итак, представим малообеспеченную семью с тремя детьми-школьниками от 6 до 18 лет. В ее составе также есть двое трудоспособных родителей, которые ежемесячно зарабатывают по 18 300 гривен на двух человек, что за полгода составляет 109 800 тысяч гривен. При таком доходе их семья не получит соцпомощи от государства.

Но заметьте, все зависит от органа социальной защиты населения. Он может начислять другую или такую же сумму выплаты, которая есть в калькуляторе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли для малообеспеченной семьи соцвыплата, если в ней трое студентов от 18 до 23 лет и родители, трудоспособные, но не трудоустроенные.