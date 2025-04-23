Какой доход должен быть у одинокой мамы, воспитывающей одного ребенка, чтобы ей назначили выплату

Маме в определенных случаях нужно зарабатывать не более 38 тысяч гривен в полгода

Одиноким мамам в Украине выплачивается социальная помощь. Она высчитывается в зависимости от дохода женщины, количества детей в семье и прожиточного минимума на текущий год.

"Телеграф" решил узнать, каким должен быть максимальный заработок мамы, чтобы ей назначили выплату как женщине, самостоятельно воспитывающей одного ребенка до 6, 18 или 23 лет. В этом помог специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Если мать в 2025 году самостоятельно воспитывает ребенка дошкольного возраста, то государство будет выплачивать ей помощь, если доход за 6 месяцев не превышает 30 756 гривен.

В случае, если в семье есть ребенок от 6 до 18 лет, то маме предусмотрена выплата, заработок которой за пол года не выше 38 352 гривен.

Есть также ситуации, когда мать воспитывает студента от 18 до 23 лет. Ее доход в таком случае не может быть больше 36 336 гривен, чтобы получать соцвыплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на кого из детей разных возрастов, а именно до 6, 18 и 23 лет, предусмотрена наибольшая соцвыплата, которую может получить одинокая мать в 2025.