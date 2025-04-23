Пенсии в апреле пересчитали только одной категории украинцев. ПФУ объяснил почему

Новые пенсии для работающих пенсионеров начислятся до 25 апреля

В апреле 2025 года в Украине для работающих пенсионеров провели перерасчет их выплат. Однако он состоялся для тех, кто официально работали и за которых уплачен ЕСВ.

Право на перерасчет определяет количество приобретенного стажа на февраль 2025 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

То есть перерасчет провели с учетом только страхового стажа, который был наработан после оформления или предыдущего перерасчета выплаты на отдыхе. Для некоторых его провели с учетом стажа и заработной платы, которые были приобретены после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Новые выплаты должны были начислиться в течение 4-25 апреля 2025 года.

В ПФУ отметили, что пенсионеры, которые работают и имеют выплату за выслугу лет, будут ждать перерасчета, если они достигли пенсионного возраста.

Работающие пенсионеры приобретают право на проведение перерасчета, если они после назначения пенсии были официально трудоустроены и за них уплачивался ЕСВ. Им будут пересчитывать выплату каждые 2 года автоматически или после личного обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому будет выплачиваться пенсия, размер которой будет как 5 прожиточных минимумов.