Трое школьников на одной неработающей маме. Какой будет для них соцвыплата

Мать, воспитывающая троих несовершеннолетних, имеет право на почти 10 тыс. грн

Матерям, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей, предусмотрена в Украине социальная выплата. Для каждой семьи она рассчитывается индивидуально, но, в основном, зависит от количества детей в семье и их возраста, а также среднемесячного дохода мамы и прожиточного минимума.

А какой ожидается выплата для женщины, на плечах которой три ребенка до 18 лет, если она не работает, узнал "Телеграф". Для этого использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек ".

Согласно расчетам, одинокой маме с тремя детьми от 6 до 18 лет, которая не работает, то есть доход семьи за полгода составляет 0 гривен, назначат соцвыплату в 9588 гривен.

Но заметьте, что суммы, которая есть в калькуляторе и ту, что назначит орган социального населения, могут отличаться. Это объясняется тем, что при вычислении общего дохода семьи можно допустить ошибку и не учесть какую-то выплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой доход должен быть у одинокой мамы, воспитывающей одного ребенка, чтобы ей назначили выплату.