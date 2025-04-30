Есть определенная планка. Выше какого уровня пенсии в Украине не поднимутся

В текущем году пенсионные выплаты будут 2361 грн, как минимальные, и 23610 грн, как максимальные

Максимальные и минимальные пенсии в Украине в 2025 году не изменятся. В этом году также не вырастут основные социальные показатели, как минимальная зарплата, прожиточный минимум и тому подобное.

Сумма самой низкой пенсии в 2025 году составит 2 361 гривну, а самой высокой — 23 610 гривен, как 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это предусмотрено Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", передает "Новости Live".

Кроме этих выплат, не изменятся в 2025 году и:

минимальная зарплата, размер которой не превышает 8000 гривен;

общий прожиточный минимум — 2 920 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

прожиточный минимум для детей до 6 лет – 2 563 гривен;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных — 2361 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы украинцу в 60, 63 или 65 лет в 2025 году иметь пенсию в 10 тысяч гривен при норме страхового стажа.