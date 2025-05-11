Сколько бы заработали украинцы, купившие доллар в начале года и обменявшие его в мае

Курс доллара с начала года изменился

Украинцы могут получить доход не только положив доллар или гривну на депозитный счет, но и купив валюту и подождав определенный период колебания курса.

Заработать на курсе доллара можно, если с периода покупки и продажи прошло не так много времени, ведь все зависит от ситуации на валютном рынке. "Телеграф" решил узнать, был бы заработок у украинца, если он приобрел 100 долларов в начале, а продал в мае 2025, использовав архивные данные Министерства финансов Украины.

Согласно им, в начале года, а именно 1 января, средний курс продажи доллара составил 42,45 гривны. Соответственно 100 долларов — 4245 гривен.

Спустя почти пол года, а именно 10 мая, средний курс покупки американской валюты составил 41,20 гривны. Так что 100 долларов можно было продать за 4120 гривен.

Разница между этими суммами составляет 125 гривен. Но это нельзя считать заработком, потому что обменяв гривну на доллар в январе нужно было заплатить 4245 гривен, а когда банк купил доллары в мае и заплатил гривной, можно было получить 4120 гривен, то есть меньше, чем было в начале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вырастет доход, если доллары на депозите будут лежать два или три года.