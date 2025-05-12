Какой должен быть стаж и зарплата, чтобы получить пенсию 17 тысяч в 60 лет

Чтобы иметь 17 тысяч пенсий в 2025, нужно зарабатывать от 70 тысяч гривен и наработать норму стажа

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление.

На высокую пенсию может рассчитывать украинцы, если их заработная плата на сегодня составляет 70 тысяч гривен. Об этом узнал "Телеграф", используя специальный пенсионный калькулятор.

Если 60-летний украинец в 2025 году наработал 30 лет стажа, то есть норму на текущий год, при этом получая зарплату в 70 тысяч гривен, то пенсию он может получать 17 690 гривен, а это достаточно высокая пенсия в наше время.

Обратите внимание, что пенсия не будет меняться, даже если ее зарплата будет больше.

Выплата на отдыхе также не увеличится, даже если страховой стаж мужчины будет расти.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по какой минимальной зарплате назначают пенсию в 2025 году.