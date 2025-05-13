Удалось бы заработать, если купленные 100 долларов в апреле продать сейчас

Разница между курсами точно есть, но можно ли таким способом заработать в мае, узнал "Телеграф"

Курс доллара в Украине периодически колеблется и на этом можно заработать, если вовремя обменять валюту.

А можно ли получить какой-то доход после обмена 100 долларов в мае, если они были куплены в апреле, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали архивные данные Министерства финансов Украины.

Месяцем ранее, а именно 10 апреля 2025 года, 100 долларов можно было купить по среднему курсу в банках в 4160 гривен, ведь курс продажи составлял 41,60 гривны.

Продержав 100 долларов месяц и обменяв 10 мая, банк заплатит украинцу 4120 гривен, ведь средний курс покупки в банках Украины составлял 41,20 гривны.

Разница между суммами составляет 40 гривен, но это невозможно считать заработком. Когда украинец в апреле купил 100 долларов, то отдал 4160 гривен, а, обменяв в мае, получил 4120 гривен, то есть меньше, чем было в начале. Поэтому, он не заработал, а потерял.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько времени понадобится для того, чтобы собрать 100 долларов, если ежедневно откладывать цену спичек.